Jak wyglądały różnice między sowieckimi a amerykańskimi samolotami?

W szczytowym okresie zimnej wojny, Boeing oraz Airbus konkurowały z sowieckimi samolotami. Gdzie pojawiły się najbardziej istotne różnice?

Zdjęcie Tupolev Tu-134 /AFP

Sowieckie lotnictwo w dobie dominacji Airbusa oraz Boeinga pozostaje owiane tajemnicą. O ile w przypadku samolotów produkowanych przez europejskiego i amerykańskiego giganta, różnice nie są bardzo znaczące, tak kilkadziesiąt lat temu Rosjanie tworzyli samoloty, które wyróżniały się na rynku. Krytyczną zasadą projektowania samolotów rosyjskich był pomysł Andrieja Tupolewa, który zakładał wykorzystanie jednego samolotu zarówno do lotów komercyjnych, jak i stricte wojskowych.

Reklama

Większość płatowców z opisywanej epoki się wydaje się być mniej samolotem pasażerskim, a bardziej konstrukcją strcite wojskową. Przełomem było wyprodukowanie w 1972 roku samolotu Tu-154, który zmienił oblicze lotnictwa w ZSRR.

Do 1972 roku, Rosjanie wykorzystywali około 200 samolotów Tu-104 - jako głównego przewoźnika cywilnego. Wnętrze samolotu z czasów radzieckich było od samego początku inne od tego, którego można było się spodziewać. Wnętrza były bogate, z zasłonami, porcelanowymi toaletami oraz wieloma innymi usprawnieniami. W wielu samolotach nie było żadnego miejsca na bagaż. Projektanci zakładali przewożenie go bezpośrednio pod siedzeniami. Tu-104 został zdeklasowany przez Boeinga 707 w 1954 - miał on trzykrotnie większy zasięg i był lepiej dostępny w kontekście zakupu.

Zdjęcie Boeing 707 / AFP

Samolotem, który zyskał międzynarodowe uznanie został Tupolew Tu-134 - potężna maszyna, która była wykorzystywana między innymi przez Aeroflot do większości podróży europejskich. Tu-134 mógł przewozić na pokładzie 84 pasażerów na odległość 3000 kilometrów. Pod koniec lat 90 samolot został nieco przebudowany, a jego awionika została udoskonalona.

Kolejną znaną, rosyjską produkcją był samolot Ilyushin Il-62 - pierwszy odrzutowiec wspomnianego producenta. Docelowo samolot miał rywalizować z Boeingiem 707 oraz Douglasem DC-8. Ilyushin Il-62 był w stanie zabrać 320 pasażerów na pokład i polecieć na odległość około 5 tysięcy kilometrów.

Zdjęcie Airbus A330 / AFP

Wiele samolotów z czasów radzieckich jawnie kopiowało rozwiązania z zachodnich projektów lub mocno inspirowało się ich technologią. W niektórych przypadkach na terenie Azji dalej można spotkać samoloty, które są użytkowane jedynie w wybranych regionach świata. Podejście wymyślone przez Tupolewa zaprowadziło jednak ZSRR w inne miejsce w historii niż powinno - przynajmniej w kontekście awiacji.