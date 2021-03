Izraelscy piloci wojskowi udzielą lekcji na specjalnych symulatorach online

Izraelscy piloci pomogą uczestnikom specjalnych kursów nabyć nową wiedzę związaną z pilotowaniem myśliwców. Wszystko to za sprawą konkretnego symulatora.

Zdjęcie Izraelczycy będą trenować pilotów przy pomocy specjalnego symulatora / fot. The Squadron /materiał zewnętrzny

W niedawnym komunikacie prasowym dla The Squadron można przeczytać, iż kursy oferowane przez izraelskich pilotów będą oddawały ducha oraz dziedzictwo izraelskich sił powietrznych - łącząc to wszystko z symulatorem lotu. Program oznaczony jako The Squadron ma pozwolić użytkownikom poznać zupełnie nową wiedzę. Cały projekt przeprowadzi każdego przez pięć różnych kursów - obejmują one między innymi uczenie się na błędach, doskonalenie procesów czy też tajniki pilotażu.

Zajęcia w tym przypadku maja odbywać się co tydzień i będą podzielone na pięć dwugodzinnych sesji na samolocie szkoleniowym Aermacchi MB-339 oraz myśliwcu F-16.

Przed każdą misją online, Izraelczycy będą zwracali uczestnikom uwagę na parametry misji oraz sposób pilotowania myśliwca. Podczas lotu użytkownik będzie współpracował z rzeczywistym pilotem oraz innymi w samolotami w celu zrealizowania strategii, bezpiecznego lądowania i zapewnienia powodzenia całej misji.

Zdjęcie Izraelski F-35 / AFP

W symulatorze użytkownicy będą przelatywali nad neutralnym terytorium biorąc udział w różnych misjach. Pilot Izraelskich Sił Powietrznych ma w tym przypadku pełnić rolę nawigatora, pomagając wirtualnym pilotom podczas lotu. Po wylądowaniu, każdy z pilotów przeprowadzi sesję podsumowującą i poinformuje o ewentualnych błędach, tym samym zwiększając wiedzę kursanta.

Eskadrę, która zajmie się szkoleniem założyli Kobi Regev oraz Idmit Regev - obaj posiadają doświadczenie związane z pilotowaniem myśliwców. Rolą nowego szkolenia jest promowanie Izraelskich Sił Powietrznych.

