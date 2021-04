Izraelczycy skorzystają z nowego samolotu szpiegowskiego

Izraelskie siły zbrojne już niebawem będą mogły skorzystać z nowego samolotu szpiegowskiego. Konstrukcja Oron bazująca na odrzutowcu Gulstream będzie wyposażono w szereg różnorodnych czujników.

Reklama

Zdjęcie Izraelczycy wprowadzają do służby samolot Oron /materiały prasowe

Siły Obronne Izraela otrzymały pierwszy z serii nowych samolotów szpiegowskich nazwanych Oron, które są przeznaczone do gromadzenia danych wywiadowczych oraz identyfikowania celów do ataków w Iranie, Iraku oraz Jemienie i innych, odległych obszarach Bliskiego Wschodu - czytamy w serwisie Time of Israel.

Reklama

Oron ma domyślnie wzmocnić przewagę izraelskiego wojska dając rządzącym możliwość działania na drugim i trzecim poziomie operacyjnym. Maszyna pozwoli także na szybkie przemieszczanie się pomiędzy frontami.

Drugi poziom odnosi się do krajów, które nie graniczą z Izraelem, ale stanowią - według Izraela - bezpośrednie zagrożenie dla niego: to między innymi Irak oraz Jemen. Trzeci poziom odnosi się do wrogich krajów, w tym głównie (i wciąż) Iranu, utrzymującego całe czas swoje zdolności w zakresie rakiet dalekiego zasięgu oraz dronów..

Zdjęcie Samolot Oron / materiały prasowe

Oron bazuje na konstrukcji samolotu Gulfstream G550 Aerospace i został wyposażony w szereg czujników i sprzętu do gromadzenia danych, które pozwalają mu szybko lokalizować cele w każdych warunkach pogodowych - według twórców. Dokładna liczba samolotów Oron, które otrzyma izraelskie wojsko pozostaje tajemnicą. Konstrukcje będą obsługiwane przez 122 eskadrę izraelskich sił powietrznych.

Samolot Oron ma korzystać z nowoczesnych i zaawansowanych technologii, a także czujników i radarów, które zostały zamontowane na zewnątrz i wewnątrz samolotu. Wszystkie sensory będą pozwalały na pozyskanie wysokiej jakości danych do tablic wywiadowczych izraelskiego wojska.

“Stworzyliśmy maszynę, która wie jak zbierać dane i obserwować konkretne cele przy każdej pogodzie, w bardzo krótkich odstępach czasu" - przekazał szef izraelskiego zespołu badawczo-rozwojowego Yaniv Rotem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najnowszy prototyp rakiety SpaceX Starship rozbił się po przerwaniu transmisji wideo z jego lotu testowego AFP