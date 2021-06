Izrael pracuje nad pierwszą na świecie powietrzną bronią laserową

Ministerstwo Obrony Izraela wraz z firmą technologiczną o nazwie Elbit Systems jest w trakcie opracowywania „latającej” broni laserowej, zdolnej do niszczenia dronów na niebie. W pełni sprawny prototyp może powstać już w 2025 roku.

Zdjęcie Prototyp broni będzie zainstalowany na samolocie bojowym / 123RF/PICSEL

Reklama

Autonomiczne drony na dobre zadomowiły się na współczesnym polu walki. Urządzenia, nierzadko korzystające ze sztucznej inteligencji, samodzielnie podejmują decyzję na temat zestrzelenia lub zniszczenia odpowiedniego celu - często bez udziału człowieka. Decyzje mogą nie być za każdym razem doskonałe i podyktowane odpowiednimi względami. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej krajów rozwija technologię bronienia się przed tego rodzaju zagrożeniem.

Reklama

Generał brygady Yaniv Rotem z izraelskiego ministerstwa ds. badań i rozwoju, oficjalnie poinformował, że nowa broń laserowa, opracowywana wspólnie z firmą Elbit Systems jest już w zaawansowanej fazie konstruktorskiej. Rozwiązanie ma wykorzystywać innowacyjne metody śledzenia i niszczyć cele za pomocą rozgrzewającej wiązki lasera. Jak wynika z opublikowanego raportu - trafienie w cel ma skutkować jego natychmiastowym spaleniem.

Choć sama broń nie posiada jeszcze swojej nazwy, to ma już za sobą pierwsze testy. Odbyły się one podczas lotu lekkim samolotem, gdzie rozwiązanie skutecznie zestrzeliwało kolejne drony z odległości wynoszącej nawet 1 kilometr. Izrael jest tym samym pierwszym krajem, który odniósł sukces w przypadku sprawdzianu mobilnej i latającej broni laserowej dalekiego zasięgu.

Zdjęcie Laser, który strącił drona - Fot. Izraelskie Ministerstwo Obrony / Twitter

Docelowo broń ma dysponować mocą 100 kW i zasięgiem niemal 20 kilometrów. Jej pierwszy prototyp powinien powstać w przeciągu najbliższych czterech lat.

Ministerstwo Obrony Izraela oraz państwowa firma Rafael Advanced Defense Systems Ltd. współpracują również nad opracowaniem naziemnej broni laserowej, zdolnej do niszczenia celów powietrznych. Według izraelskiego ministerstwa miałaby ona dysponować zasięgiem do 10 km.

Podobne rozwiązanie od pewnego czasu opracowuje także armia amerykańska. Mowa w szczególności o technologii opartej na mocnych falach mikrofalowych, zdolnej do neutralizacji nie tylko pojedynczych zagrożeń ale także całych rojów dronów. Na rozwój tej dziedziny armia USA przeznaczyła niemal 20 milionów dolarów.