Izrael znalazł sposób, by uczynić żołnierzy niewidzialnymi. Termowizyjne maskowanie wizualne może odmienić przyszłe pole walki.

Zdjęcie Innowacyjny kamuflaż stosowany przez izraelskich żołnierzy / materiały prasowe

Rząd Izraela nawiązał współpracę z kontrahentem z branży obronnej w celu wynalezienia nowej matrycy materiałowej, która może ukryć żołnierzy przed czujnikami podczerwieni, czyniąc ich trudniejszymi do wykrycia.

System Kit 300 firmy Polaris Defense to system "termicznego maskowania wizualnego", który wykorzystuje kombinację "metali, mikrowłókien i polimerów", aby zamaskować sygnaturę termiczną żołnierza.



Technologia termowizyjna tworzy wizualną reprezentację obiektu poprzez niewidzialną podczerwień (promieniowanie cieplne), którą obiekt emituje. Jeśli ten obiekt emituje ciepło, kamera termowizyjna pokaże jego obraz, z różnymi kolorami reprezentującymi względne poziomy ciepła.



Ciepłokrwisty człowiek zostanie przedstawiony jako plamka w kształcie człowieka, przy czym poziom szczegółowości zależy od ostrości czujnika. Czołg pojawi się jako obiekt w kształcie czołgu, a jeśli silnik czołgu jest uruchomiony, będzie on wyglądał jak "gorący" punkt.



Kamery termowizyjne są wykorzystywane do zasilania nowoczesnych noktowizorów. W przeciwieństwie do starszych technologii noktowizyjnych, które wymagały jakiegoś źródła światła (nawet podczerwonego), termowizory nie wymagają żadnego światła z otoczenia. Do działania potrzebują jedynie wykrywalnego poziomu ciepła.



Oznacza to, że termowizory mogą wykrywać ludzi, pojazdy opancerzone, a nawet latające samoloty w bezksiężycowe noce, bez reflektorów podczerwieni i przez zasłony dymne. W czasie zimnej wojny amerykańskie czołgi z łatwością wykrywały i atakowały czołgi przeciwnika poruszające się przez zasłony dymne, tak jakby ich tam w ogóle nie było.



Technologia ta nie jest jednak doskonała. Obiekty, które nie wypromieniowują ciepła, nie są w ogóle widoczne w kamerach termowizyjnych. System Kit 300 został więc zaprojektowany tak, aby wyeliminować obecność termiczną żołnierza, czyniąc go w ten sposób "niewidzialnym" - przynajmniej dla termowizorów.



Materiały wchodzące w skład systemu Kit 300 prawdopodobnie działają jak izolatory, zapobiegając wydostawaniu się ciepła żołnierza zza materiału. System sprawia, że żołnierze są trudniejsi do zauważenia w paśmie światła widzialnego dzięki zastosowaniu kamuflujących kolorów i technik, które pozwalają wtopić się w otaczający go teren.