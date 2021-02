Iran pokazał swojego bezzałogowego drona

Iran zaprezentował swój najnowszy, bezzałogowy statek powietrzny Kaman-22. To ulepszona wersja drona Kaman-12 poprzedniej generacji.

Kaman-22 jest niesamowicie podobny, do innego, bezzałogowego amerykańskiego drona Predator MQ-1 oraz Reaper MQ-9. Na tym etapie trudno jednak stwierdzić czy oprócz wizualnego podobieństwa, sam irański statek potrafi to samo, co jego amerykański odpowiednik.

Wiadomość dotycząca nowego drona została udostępniona przez oficjalne źródła irańskie - podaje lokalna agencja informacyjne Tasnim. Tasnim poinformował również, iż UAV Kaman-22 znajduje się w końcowej fazie produkcji.

Co ciekawe, sam dron ma być również zdolny do przewożenia ładunków na bardzo długie dystanse. Konstrukcja będzie także w stanie identyfikować, monitorować i zbierać informacje na temat wybranych celów.

Czas pokaże, co dokładnie potrafi Kaman-22 i w którą stronę będzie on rozwijany przez Iran. Na ten moment dron zdaje się korzystać z napędu opierającego się o śmigło oraz jednolitego, prostego skrzydła.

Warto pamiętać, że w 2016 roku Iran przejął drona MQ-1C przy pomocy sił IRGC.

