GPS III - nowa generacja nawigacyjnego systemu jest gotowa

Najnowszy satelita należy do większej grupy 24 urządzeń GPS na orbicie, które są zdolne do korzystania z nowego wojskowego sygnału pozycjonowania, nawigacji i pomiaru czasu (PNT) - M-code. Potrzeba jeszcze więcej pracy, aby umożliwić myśliwcom wojennym regularne korzystanie z M-code, ale wszystkie niezbędne elementy układanki są już na orbicie. W najbliższych latach zostaną dodane kolejne satelity GPS III.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani, ponieważ ten nowy satelita bloku III uzupełnia nasze ogólnoświatowe pokrycie kodem wojskowym. Teraz będziemy w stanie nadawać sygnał wojskowy globalnie zgodnie z wymaganiami zgodności interfejsu, które nasz zespół, wraz z naszymi odpowiednikami z 19 SOPS, pracował przez całą dobę, aby osiągnąć - powiedział ppłk Michael Schriever, dowódca 2. Eskadry Operacji Kosmicznych, która dokonała odbioru operacyjnego piątego satelity.



Bezpieczniejsze satelity GPS III oferują znaczącą modernizację w stosunku do innych satelitów GPS, które nadal działają. Nowsze wersje oferują trzykrotnie lepszą dokładność, do ośmiu razy lepsze możliwości antyzakłóceniowe i ulepszony sygnał cywilny. Aby umożliwić szeroki dostęp do M-code, Siły Kosmiczne pracują nad rozwojem i dystrybucją odbiorników zdolnych do wykorzystania nowego sygnału antyzakłóceniowego.



- Możliwości, które zapewnia ten satelita są dokładnie tym, czego potrzebujemy, aby chronić interesy Stanów Zjednoczonych w, z i do przestrzeni kosmicznej, a także aby umożliwić wspólne operacje naziemne i kosmiczne. Musimy kontynuować modernizację naszych istniejących architektur kosmicznych za pomocą nowych technologii, aby zapewnić naszym wojownikom nieprzerwany dostęp do informacji, których potrzebują i kiedy ich potrzebują - powiedział gen. broni Stephen Whiting, szef Dowództwa Operacji Kosmicznych.



Piąty satelita GPS III został wystrzelony 18 czerwca na rakiecie SpaceX Falcon 9 - zaledwie siedem miesięcy po wystrzeleniu czwartego satelity GPS III.

Reklama