Czworonożny robot zbudowany przez amerykańską firmę Boston Dynamics ma szanse trafić do francuskiej armii. Niedawno urządzenie przeszło szeroko zakrojone testy podczas dwudniowych ćwiczeń.

Zdjęcie @SaintCyrCoet / Twitter /materiały prasowe Technauka Spot bada elektrownię w Czarnobylu

Robopies Spot wyprodukowany przez Boston Dynamics może iść tam, gdzie się mu każde, pokonywać różne przeszkody, a także zachowywać równowagę w ekstremalnych okolicznościach. Ponadto urządzenie jest w stanie pomieścić do czterech modułów sprzętowych na plecach, co daje różnym firmom szerokie spektrum wykorzystania jego umiejętności. Można zamontować mu wykrywacz metanu do poszukiwania wycieków gazu, można także zaopatrzyć go w LIDAR do tworzenia map 3D. Jakby tego było mało, Spot jest w stanie działać w różnych, także niekorzystnych warunkach pogodowych. Te cechy sprawiają, że jest często brany pod uwagę w przypadku służb mundurowych.

Jakiś czas temu rozwiązaniem zainteresowała się amerykańska policja, teraz maszyna trafiła na testy do francuskiej armii. Spot pojawił się obok żołnierzy podczas ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych przez francuską szkołę militarną École Spéciale Militaire de Saint-Cyr. Urządzenie było sprawdzane pod katem przydatności na polu bitwy, uwzględniając taktyczne rozmieszczenie i transport mobilny.

Co ciekawe, roboty były dostarczone przez europejskiego dystrybutora, firmę Shark Robotics, a amerykański sam producent nie został o tym nawet uprzedzony.