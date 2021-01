Francuska armia będzie korzystała ze specjalnych dronów

Francuski producent dronów Parrot poinformował, iż dostarczy 300 bezzałogowych dronów ANAFI dla armii francuskiej. Wszystko to w ramach specjalnego, pięcioletniego kontraktu.

Zdjęcie Parrot przygotuje drony dla francuskiego wojska /materiały prasowe

Parrot został wybrany przez francuską Agencję Zamówień Obronnych DGA do dostarczenia armii mikro-dronów na wyposażenie francuskiej armii. Dyrektor generalny i założyciel firmy Parrot przekazał, iż jest bardzo dumny z tego, że jego firma wygrała przetarg DGA i będzie w stanie dostarczyć swoje drony dla francuskiego wojska. Parrot stawia także na rozwój platformy ANAFI, zaprojektowanej dla ogółu społeczeństwa, wzmocnionej dla potrzeb profesjonalistów oraz zabezpieczonej na potrzeby sił zbrojnych.

Mikro-dron od Parrot został przystosowany do pracy w wojsku i oferuje żołnierzom konstrukcję o wadze 500 gramów z możliwością obserwacji zarówno w dzień, jak i w nocy. Czas lotu całego urządzenia wynosi 32 minuty i jest to jeden z najlepszych wyników w swojej kategorii. Pięcioletni kontrakt podpisany przez Parrot z francuskim wojskiem obejmuje opracowanie co najmniej kilkuset dronów oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania pozwalającego do sterowania tymi urządzeniami.

Dron ANAFI posiada również możliwość użycia 32-krotnego zoomu oraz dwóch, 21-megapikselowych kamer o rozdzielczości 4K. Wykrycie danej osoby jest możliwe z dokładnością do 3 centymetrów z odległości około 2 kilometrów. Obrazy mogą być także przetwarzane przez kamery termowizyjne znajdujące się bezpośrednio na pokładzie. Nowe drony Parrot dla francuskiego wojska będzie można rozłożyć w mniej niż minutę. Są one także dyskretne: posiadają sygnaturę dźwiękową o mocy 79 dB. Dron ma być niesłyszalny z odległości 130 metrów.

Drony wspierają żołnierzy

Zdjęcie Dron FLIR Systems / materiały prasowe

Niewielkie drony stały się ważnym narzędziem wojskowym na przestrzeni ostatnich lat. Przykładowo w czerwcu zeszłego roku firma FLIR Systems otrzymała kontrakt od amerykańskiego wojska, który zakłada stworzenie miniaturowych konstrukcji wykorzystywanych w różnych zadaniach.

Dron od FLIR Systems będzie pomagał żołnierzom zapewniając transmisje wideo w czasie rzeczywistym oraz dając podgląd obrazu środowiska operacyjnego. Ponadto, sensor umieszczony na dronie może przesyłać obraz wideo na żywo i obrazy w wysokiej rozdzielczości prosto do operatora za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego łącza. Możliwości całego systemu z jego zintegrowanymi czujnikami mają dawać żołnierzom natychmiastową oraz lepszą świadomość sytuacyjną. To pozwala także pozostać w ukryciu.