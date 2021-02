F-15EX wzbił się w powietrze

Najnowszy myśliwiec Boeinga po raz pierwszy wystartował. Udany lot testowy myśliwca F-15EX zapoczątkuje dostawy dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych jeszcze w 2021 roku - ogłosiła firma.

Zdjęcie Boeing F15-EX z udanym lotem /materiały prasowe

Najnowszy samolot myśliwski Boeinga, model F-15EX został pomyślnie przetestowany i jest gotowy do wdrożenia go w ramach Sił Powietrznych wojska USA pod koniec pierwszego kwartału 2021 roku. Boeing ogłosił powodzenie testów w oficjalny komunikacie prasowym, dzieląc się informacjami o swoim najnowszym odrzutowcu i jego początkowym, 90-minutowym locie z lotniska St. Louis Lambert w Missouri.

"Dzisiejszy udany lot dowodzi bezpieczeństwa odrzutowca oraz jego gotowości do dołączenia do floty myśliwców naszego kraju" - przekazał Prat Kumar, wiceprezes Boeinga i kierownik programu F-15.

Nowy odrzutowiec F-15EX może przydać się nie tylko dla amerykańskiego wojska, ale również dla sił powietrznych innych państw. To, co wyróżnia F-15EX to projekt jego konstrukcji wykorzystujący cyfrowo zaprojektowane elementy. Rdzeń odrzutowca ma posłużyć jako stanowisko testowe dla przyszłych technologii Amerykanów. F-15EX oferuje także sterowanie lotem typu fly-by-wire, całkowicie nowy kokpit oraz nowoczesny radar AESA i najszybszy na świecie komputer misji ADCP-II.

Oprócz tego, F-15EX korzysta z systemu Eagle Passive / Active Warning and Survivability System, który jest elektronicznym systemem walki poprawiającym wskaźnik skuteczności misji oraz samego przeżycia pilota.

Kontrakt na rozwój odrzutowca F-15EX został przyznany Boeingowi w lipcu 2020 roku - na początku opiewał on na budowę ośmiu sztuk myśliwców. Celem Stanów Zjednoczonych jest posiadanie 144 takich odrzutowców w swojej flocie. Nie wiadomo jeszcze jakie inne państwa będą zainteresowane konstrukcją F-15EX.