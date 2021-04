F-15EX - najnowszy myśliwiec U.S. Air Force otrzymał swoją nazwę

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych nadały nazwę najnowszemu samolotowi myśliwskiemu F-15EX. Od teraz będzie on nosił przydomek „Eagle II”.

Zdjęcie F-15EX /materiały prasowe

Najnowszy samolot myśliwski Boeinga mający zastąpić przestarzałe i w większości uziemione jednostki F-15C, otrzymał swój przydomek. Po niedawno przeprowadzonych testach, oficjalne oznaczenie maszyn ogłosił zastępca sekretarza Sił Powietrznych ds. Technologii, generał Duke Z. Richardson.

Określenie "Eagle II" odnosi się bezpośrednio do pierwszych modeli F-15C, które trafiły do oblotu w 1972 roku. Wykorzystywany w wielu konfliktach model okazał się niezwykle udany i był ogromnym zaskoczeniem dla rywalizujących konstruktorów radzieckich. Łącznie wyprodukowano ok. 1300 samolotów wszystkich wersji. Sprzedaż samolotu kontynuowana jest na eksport, np. ostatnio Korea Południowa zamówiła 40 samolotów.

Niestety generał Duke potwierdził również przypuszczenia dotyczące wad konstrukcyjnych poprzednich wersji rozwojowych. Obecnie niemal 10 proc. z obecnej floty samolotów bojowych F-15 jest dosłownie uziemionych z powodu trudnych do rozwiązania problemów konstrukcyjnych. Na szczęście nowy myśliwiec jest już gotowy do ich zastąpienia.

Zdjęcie F-15EX / materiały prasowe

F-15EX "Eagle II" stanowi znaczące ulepszenie w stosunku do starszego F-15C. Największą zmianą jest jego innowacyjny projekt konstrukcyjny. Podstawa odrzutowca ma posłużyć jako stanowisko testowe dla przyszłych technologii Amerykanów. F-15EX oferuje także sterowanie lotem typu fly-by-wire, całkowicie nowy kokpit oraz nowoczesny radar AESA i najszybszy na świecie komputer wspierający pilota, ADCP-II.

Oprócz tego, F-15EX korzysta z systemu Eagle Passive / Active Warning and Survivability System, który jest elektronicznym systemem walki poprawiającym wskaźnik skuteczności misji oraz samego przeżycia pilota.

Kontrakt na rozwój myśliwca F-15EX został przyznany Boeingowi w lipcu 2020 roku - na początku opiewał on na budowę ośmiu sztuk myśliwców. Według Air Force Magazine, pierwsze odrzutowce trafią do Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych. Myśliwce mają być gotowe do wykorzystania operacyjnego już pod koniec roku.