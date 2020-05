DroneGun Tactical - karabin do przechwytywania dronów

Australijska firma DroneShield stworzyła urządzenie w kształcie karabinu, zdolne do zestrzelenia i przejęcia nieautoryzowanych dronów za pomocą fal radiowych.

Zdjęcie DroneGun Tactical /materiały prasowe

Drony stają się coraz bardziej popularne, coraz bardziej irytujące, a nawet niebezpieczne. Wśród nich jest wiele modeli wykorzystywanych do zadań militarnych, w tym śledzenia, przechwytywania czy szpiegowania. Chociaż istnieją już systemy zdolne strącać wrogie urządzenia, jeszcze żadne z nich nie pozwalało na ich "przejęcie". Australijska firma DroneShield przygotowała jednak odpowiednie rozwiązanie.

DroneGun Tactical to przypominające karabin urządzenie ważące około 6 kg. Zdolne do obsługi przez zaledwie jedną osobę wysyła specjalne sygnały fal radiowych zagłuszające drony. Daleki zasięg wynoszący do dwóch kilometrów i wysoka mobilność czynią z niego broń idealną dla zespołów szybkiego reagowania.

Co ciekawe, w przeciwieństwie do istniejących "jammerów" wyłączających systemy namierzonego drona i doprowadzającego do jego rozbicia, DroneGun Tactical wysyła sygnał aktywujący natychmiastową procedurę lądowania. Pozwala to na bezpieczne przejęcie wrogiego urządzenia w celu zbadania zebranych materiałów i miejsca pochodzenia.

Firma twierdzi, że wiązka zakłócająca nie powinna doprowadzić do katastrofy drona, chociaż trudno uwierzyć, że któryś z modeli dronów po prostu nie spadnie na ziemię po takim ataku.

Wideo youtube

DroneShield ma w swoim portfolio więcej urządzeń do walki z dronami, chociaż ten konkretny model wydaje się być najbardziej skuteczny.

Zdjęcie / materiały prasowe

Karabin na drony nie jest jeszcze dostępny publicznie, nadal trwają jego testy. Po debiucie rynkowym, będzie to produkt skierowany do instytucji zajmujących się bezpieczeństwem.