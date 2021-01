DARPA o krok od testu naziemnego pocisku naddźwiękowego

DARPA oficjalnie ogłosiła, iż niebawem rozpocznie nową fazę programu broni hipersonicznej startu naziemnego. Pocisk będzie kategoryzowany jako broń średniego zasięgu.

Zdjęcie DARPA testuje nowy pocisk naddźwiękowy /materiały prasowe

Zgodnie z oświadczeniem, program Operational Fires od DARPA zajmuje się opracowaniem naziemnego systemu broni hipersonicznej średniego zasięgu. Całość właśnie wkroczyła w nową fazę, która obejmuje produkcję pocisków na pełną skalę, ich montaż oraz pierwsze testy w locie.

Za produkcję nowych pocisków będzie odpowiedzialna firma Lockheed Martin Missiles and Fire Control. To właśnie to przedsiębiorstwo otrzymało kontrakt na modyfikację zamówienie oraz przeprowadzenie udanego przeglądu technicznego pocisków.

Cele programu OpFires DARPA pozostają niezmienione. Projekt ma zapewnić Amerykanom mobilność taktyczną oraz wydajność całego systemu zgodnie z dążeniem Departamentu Obrony do dostarczenia pocisku ziemia-ziemia o średnim zasięgu - przekazał ppłk Joshua Stults.

Lockeed Martin od ponad 30 lat odgrywa znaczącą rolę w badaniach, rozwoju oraz demonstracji technologii naddźwiękowych. Korporacja poczyniła znaczne inwestycje w rozwój kluczowych segmentów opisywanej technologii i dostarczy nowy pocisk Amerykanom już w 2021 roku.