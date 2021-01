Czesi wyprodukowali nową generację haubicy

Firma Excalibur Army, czeski dostawca obrony oficjalnie zaprezentowała swoją nową, kołową haubicę 155 mm. Cała konstrukcja została nazwana DITA.

Zdjęcie Nowa haubica DITA /materiał zewnętrzny

Czesi wrzucili do sieci zdjęcia swojej nowej haubicy i poinformowali, iż jest to nowy dodatek do autorskiej rodziny haubic producenta. Obecnie Excalibur Army oferuje gamę dział samobieżnych klasy 122 w 152 kalibrach do wyboru. Cała konstrukcja DITA łączy siłę ognia z ochroną oraz mobilnością kołowego pojazdu opancerzonego. Konstrukcja jest w stanie wystrzelić amunicję na dystans do 35 kilometrów - amunicja precyzyjna może polecieć na odległość 50 kilometrów.

Reklama

Nowe systemy artyleryjskie od Excalibur Army zostały oparte na sprawdzonej w walce haubicy DANA i są wyposażone w potężny pokładowy system sterowania z zintegrowanym panelem diagnostyki, nawigacji, automatycznego celowania, autonomicznego obliczania elementów strzelających oraz z podsystemem doboru odpowiedniej amunicji.

Zdjęcie Nowa haubica DITA / Twitter

Nowa haubica ma zostać zaprezentowana podczas międzynarodowej wystawy IDEX 2021. Nie wiadomo jeszcze, jak dokładnie będzie wyglądała jej sprzedaż.

Haubica z SI

Tymczasem Amerykanie pracują nad ulepszeniem istniejących haubic przy pomocy implementacji rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji. Armii udało się zestrzelić pocisk manewrujący przy wykorzystaniu haubic z zaimplementowanymi algorytmami SI. Całość była testowana w ramach nowego, zaawansowanego systemu zarządzania walką (ABMS) w ramach Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych

Wideo youtube

ABMS jest częścią programu Biura Zdolności Strategicznych Pentagonu, którego celem jest zmodyfikowanie obecnie istniejących systemów uzbrojenia oraz wyposażenie ich w zaawansowane systemy automatycznego wykrywania wroga. Armia amerykańska ulepszyła swoje haubice, aby zestrzelić pocisk manewrujący.



Algorytmy sztucznej inteligencji, w które zostały wyposażone haubice 155mm, to coś więcej niż tradycyjny środek wsparcia ogniowego dla czołgów oraz artylerii wojskowej. Niestety do poprawnego działania całego systemu wymagane są informacje pochodzące bezpośrednio z samolotów Sił Powietrznych. Haubica wyposażona w sztuczną inteligencję, test amerykańskiego wojska przemienił klasyczne uzbrojenie w precyzyjny środek przeciwrakietowy.