Co się stanie, jeśli w jednym miejscu zdetonujemy wszystkie bomby nuklearne?

Wojna nuklearna z pewnością miałaby fatalne skutki dla naszej cywilizacji, świata zwierząt i roślin oraz dla całej planety. Wystarczy nawet ograniczone użycie broni jądrowej, abyśmy w kolejnych latach doświadczyli zimy nuklearnej (globalnego ochłodzenia) i nieurodzaju. Jednak jak wyglądałby nasz świat, gdybyśmy skupili w jednym miejscu i zdetonowali arsenał nuklearny wszystkich państw?

Zdjęcie Wielki grzyb atomowy sięgnąłby stratopauzy /YouTube

Cały światowy arsenał nuklearny składa się z około 15 tysięcy głowic, z czego tylko Rosja i Stany Zjednoczone posiadają razem 14 tysięcy sztuk. Pozostałe głowice nuklearne należą do Chin, Francji, Indii, Izraela, Korei Północnej, Pakistanu i Wielkiej Brytanii.

Cały światowy arsenał nuklearny mógłby doszczętnie zniszczyć około 4 500 najludniejszych miast, zabijając w bardzo krótkim czasie kilka miliardów ludzi. Każdy kontynent zostałby zdewastowany w większym lub mniejszym stopniu. Właściciele kanału Kurzgesagt – In a Nutshell postanowili dowiedzieć się, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby światowy arsenał nuklearny został zdetonowany w jednym miejscu na Ziemi.

Dowiadujemy się, że gdyby komukolwiek przyszło do głowy skoncentrować wszystkie głowice nuklearne w jednym magazynie w Ameryce Południowej i zdetonować je, powstałaby ogromna kula ognia o szerokości 50 km, która zniszczyłaby wszystko w zasięgu 3 000 km od eksplozji. Wygenerowana fala uderzeniowa okrążyłaby całą Ziemię. Wybuch o sile 3 miliardów ton trotylu byłby porównywalny do 15 erupcji wulkanu Krakatau z 1883 roku – jednej z największych odnotowanych erupcji wulkanicznych w dziejach ludzkości.

Wideo