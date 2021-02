Naukowcy skonstruowali autonomiczny, oparty na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym system przeciwdronowy. Konstrukcja jest w stanie zmusić statki powietrzne do lądowania.

Zdjęcie Citadel Titan ma skutecznie neutralizować drony /materiały prasowe

System Citadel Titan zmusza drony do bezpiecznego lądowania bez zakłócania komunikacji oraz elektroniki w pobliżu - technologia ta może więc przydać się w obszarach miejskich, jak i wiejskich. Prezes firmy Citadel Defence przekazał w rozmowie z Business Wire, iż technologia rozwijana przez jego markę wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do wykrywania, identyfikowania, śledzenia oraz bezpiecznego pokonywania niechętnych do współpracy dronów. Titan ma być wzmocnieniem siły w ramach sił amerykańskich oraz sojuszniczych.

Reklama

Konstrukcję Titan można ustawić na ziemi w mniej niż pięć minut, a całość jest w stanie skanować obszar znacznie większy niż jest w stanie ogarnąć ludzkie oko. Użytkownicy Citadel Titan nie muszą być specjalnie przeszkoleni i nie potrzebują technicznej wiedzy, aby obsługiwać sprzęty przeciwdronowy.

Wideo youtube

Titan został opracowany w celu ochrony żołnierzy oraz cennych zasobów przed niechcianymi zagrożeniami z powietrza.