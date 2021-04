Amerykański Korpus Piechoty Morskiej opublikował niesamowity materiał. Widzimy na nim dwa śmigłowce CH-53 Super Stallion, które transportują pojazdy taktyczne Humvee.

Zdjęcie CH-53 Super Stallion / YouTube

Film zamieszczony na oficjalnym kanale serwisu Defence Blog, ukazuje krótkie przebitki na dwa śmigłowce transportowe CH-53K Super Stallion. Oba modele, przydzielone obecnie do służby w słynnym MAWTS-1 (Marine Aviation Weapons and Tactics Squadron One) wykonują ćwiczenia z ciężkim udźwigiem w ramach szkolenia taktycznego, niedaleko miasta Yuma w Arizonie.

Maszyny należą do najcięższych helikopterów, jakimi dysponuje obecnie armia amerykańska Każdy z nich może pochwalić się udźwigiem dochodzącym do 13 600 kg w kabinie lub 14 500 kg na podwieszeniu. Śmigłowce, przeznaczone przede wszystkim do zadań nad akwenami morskimi, są najczęściej wykorzystywane do taktycznego przerzutu sprzętu lub misji ratunkowych.

Niesamowity materiał ukazuje moc maszyn, które bez większych problemów unoszą w powietrze dwa pojazdy taktyczne Humvee. W zależności od wyposażenia, każdy z nich może ważyć nawet 3,5-tony. Piloci muszą zachować dodatkowe skupienie, ponieważ w trakcie przelotu muszą wykonać także dotankowanie w powietrzu.