Chiny pokazały śmigłowiec w kształcie latającego spodka

Chiny chcą zmodernizować swoją armię, aby móc konkurować ze Stanami Zjednoczonymi w walce o globalną dominację. Jednak podczas niedawnej wystawy zaprezentowano zupełnie nową eksperymentalną technologię – śmigłowiec w kształcie latającego spodka.

W Tiencinie odbyła się wystawa chińskich śmigłowców. To właśnie wtedy zademonstrowano prototyp futurystycznego śmigłowca szturmowego, który już w 2020 roku może odbyć swój pierwszy lot.

Jak donoszą chińskie media, ten niezwykły statek powietrzny o długości ponad 7 metrów i szerokości niemal 3 metrów, który nazwano "Super Great White Shark", jest wysoce eksperymentalny, lecz w przyszłości może znaleźć się na wyposażeniu sił zbrojnych. Z dostępnych informacji wynika, że śmigłowiec może pomieścić dwie osoby, zostanie wyposażony 16-metrowy wirnik nośny, dwa silniki odrzutowe oraz opancerzoną powłokę.

Futurystyczny statek powietrzny będzie mógł rozwijać prędkość do 650 km/h, osiągać pułap 6 000 metrów i wznosić się z prędkością 16,5 metra na sekundę. Wynalazek będzie zawierał technologię stealth.



Zdaniem chińskich ekspertów, śmigłowiec może wykonywać bardzo szybkie działania i pozostawać w ukryciu, co może zapewnić przewagę podczas konfliktów zbrojnych. Powstał on również z myślą o przyszłych wojnach, które będą toczyć się w sferze elektronicznej

Jednak nawet jeśli ten konkretny model nie zostanie wcielony do armii, sama koncepcja może korzystnie wpłynąć na rozwój chińskiej technologii śmigłowców.

