Raport opublikowany na łamach SCMP jasno wskazuje, że Chiny testowały bezzałogowe łodzie podwodne już w latach 90. XX wieku. Do tego czasu urządzenia te były wciąż rozwijane i ulepszane. Obecnie autonomiczne okręty są w stanie wykryć statek, a także wykorzystać sztuczną inteligencję do poprawnego zidentyfikowania jego pochodzenia i przeprowadzenia ewentualnego ataku. Wszystko to bez najmniejszego udziału człowieka.

Co więcej - bezzałogowe jednostki mogą się łączyć w grupy i wspólnie przeprowadzać misje bojowe, przesyłając sobie nawzajem wszelkie istotne informacje.

South China Morning Post uspokaja jednak, że według oficjalnych informacji, podwodne drony nie były do tej pory wykorzystywane w prawdziwych scenariuszach bojowych. Co więcej - sposób w jaki maszyny wykrywają swoje cele, czyni je bardzo podatnymi na błędy, a cała technologia jest wciąż rozwijana.

Samo odtajnienie informacji dotyczących autonomicznych łodzi, ma natomiast stanowić swoisty pokaz siły. Biorąc pod uwagę wciąż rosnące napięcia między Chinami, USA, Japonią i innymi krajami Cieśniny Tajwańskiej, działania te są istotne ze strategicznego punktu widzenia.