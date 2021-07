Chiny budują potężną broń - ma niszczyć amerykańskie satelity

Jak donosi "Bloomberg" - ostrzeżenie zostało wydane podczas webinarium dla grupy handlowej zajmującej się wywiadem i bezpieczeństwem w ubiegłym tygodniu. Kontradmirał Michael Studeman powiedział, że Chiny tworzą broń antysatelitarną o możliwościach "od oślepiania do zagłuszania", a także "kinetycznego zabijania z Ziemi, z przestrzeni kosmicznej".

- Patrzą na nasze możliwości kosmiczne i chcą się z nimi zrównać, a nawet przewyższyć, aby być w stanie dominować i zagwarantować sobie manewry, których potrzebują. Chińczycy tworzą potężną broń - powiedział Studeman.



W kwietniu, Dyrektor Wywiadu Narodowego USA stwierdził, że chińska stacja kosmiczna Tiangong stanowi bardzo poważne zagrożenie. W raporcie twierdzono, że głównym celem stacji jest "uzyskanie korzyści militarnych, ekonomicznych i prestiżowych, które Waszyngton czerpie z obecności w przestrzeni kosmicznej."



W raporcie czytamy: "Armia Ludowo-Wyzwoleńcza będzie nadal integrować usługi kosmiczne - takie jak rozpoznanie satelitarne i pozycjonowanie, nawigacja i synchronizacja (PNT) - oraz komunikację satelitarną ze swoją bronią i systemami dowodzenia i kontroli, aby osłabić przewagę informacyjną armii USA."



Pekin szkoli swój personel również w zakresie wykorzystania technologii antysatelitarnych (ASAT). Obejmuje ona pociski ziemia-kosmos, lasery i inne bardziej wyrafinowane systemy. Chiny dążą obecnie do opracowania urządzeń zdolnych do przechwytywania i ostatecznego niszczenia amerykańskich satelitów.



"Chiny mają już naziemne pociski ASAT przeznaczone do niszczenia satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) i naziemne lasery ASAT prawdopodobnie przeznaczone do oślepiania lub uszkadzania wrażliwych kosmicznych czujników optycznych na satelitach LEO" - czytamy w raporcie.



Stany Zjednoczone nie zamierzają siedzieć z założonymi rękami - pracują nad opracowaniem potencjalnych środków zaradczych, które pozwolą stawić czoła militarnym statkom kosmicznym, jakie podobno opracowują Chińczycy. Wielu twierdzi jednak, że rząd USA nie jest odpowiednio przygotowany na konsekwencje potencjalnej wojny kosmicznej.



Naukowcy z Center for Strategic and International Studies opublikowali w lutym raport zatytułowany "Defense Against the Dark Arts in Space: Protecting Space Systems from Counterspace Weapons". Dokument wyszczególnia środki zaradcze, które USA mogą podjąć w celu obrony przed bronią antysatelitarną. Na przykład, system nazwany Meadowlands, został opracowany w celu tymczasowego zagłuszania wrogich satelitów, gdyby zaszła taka potrzeba. Innym ważnym krokiem jest utworzenie Sił Kosmicznych, które mają strzec pokoju poza Ziemią.



