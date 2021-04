Chiński myśliwiec J-15 z powodzeniem wylądował na lotniskowcu

Nowe wideo, które pojawiło się w sieci pokazuje chiński lotniskowiec Liaoning, który z powodzeniem przyjmuje na pokład myśliwiec J-15.

Nowe wideo, które trafiło do sieci jest pierwszym filmem pochodzącym spoza chińskich, państwowych mediów pokazującym operacje na lotniskowcu wyprodukowanym w Państwie Środka. Nagranie najprawdopodobniej pochodzi od kogoś znajdującego się na pokładzie niszczyciela US Navy USS Mustin, który śledził z daleka grupę chińskich lotniskowców.

Data nagrania filmu nie została dokładnie ustalona. Głosy pojawiające się na klipie mówią po angielsku, jednak większość komunikatów jest niezrozumiała.

W jaki sposób nagranie trafiło do internetu? Tego do końca nie wiadomo. Wiadomo jednak, że widać na nim pierwszy w historii chiński lotniskowiec Liaoning, który został oddany do eksploatacji w 2012 roku. Całość może pomieścić na pokładzie do 24 myśliwców uderzeniowych J-15.

J-15 to chiński myśliwiec pokładowy będący zmodyfikowaną wersją-kopią rosyjskiego samolotu Su-33. Pierwszy oblot maszyny odbył się 31 sierpnia 2019 roku. Konstrukcja jest w stanie uzyskać prędkość maksymalną na poziomie 2300 kilometrów na godzinę przy jednoczesnym zasięgu 3000 kilometrów. W niektórych przypadkach na pokładzie J-15 znajdziemy pociski powietrze-powietrze.

