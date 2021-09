​Chińczycy stworzą urządzenie, które będzie postrachem innych mocarstw

Radar kwantowy generuję miniburzę elektromagnetyczną, która pozwala na wykrycie "niewidzialnych" obiektów. Za odkrycie odpowiada zespół profesora Zhanga Chao z Uniwersytetu Tsinghua.

Radar kwantowy różni się od klasycznego radaru pod kilkoma względami. Podczas gdy tradycyjny radar ma stałą lub obrotową antenę, radar kwantowy przypomina urządzenie w kształcie działa, które przyspiesza elektrony. Powstaje coś na kształt wiru mikrofalowego, co pozwala wykrywać obiekty w technologii stealth.



Chińczycy podobno już przetestowali małą wersję radaru, ale przejście do pełnowymiarowego urządzenia nie będzie łatwe. Obecnie są rozważani różni partnerzy i opcje finansowania.



Ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy Chińczycy faktycznie zbudowali radar kwantowy, bo podobne doniesienia słyszeliśmy już w 2016 r. Część naukowców jest zdania, że to wielkie oszustwo chińskich władz i taka technologia jest obecnie niemożliwa do realizacji.



- Jest po prostu wiele problemów, które sprawiają, że trudno mi uwierzyć, że ten system będzie miał jakiekolwiek zastosowanie - powiedział prof. Jeffrey Shapiro z MIT, jeden z pierwszych fizyków, którzy zaproponowali ideę radaru kwantowego.

Reklama