Broń laserowa na pokładach amerykańskich myśliwców

​Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych zaczęły montować w samolotach bojowych broń laserową.

Zdjęcie Tak może wyglądać system SHiELD /materiały prasowe

Siły Powietrzne USA przewidują umieszczenie systemów broni laserowej na myśliwcach do połowy lat 20. obecnego wieku. Wojsko stawia na system laserowy SHiELD, który będzie chronił samoloty przed nadlatującymi pociskami.

System SHiELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator) będzie wykorzystywany przede wszystkim do ochrony starszych myśliwców, które nie mogą korzystać z technologii stealth.



System SHiELD to tak naprawdę laser montowany na poduszce, opracowany przez firmę Lockheed Martin na zlecenie Laboratorium Badań Sił Powietrznych. Umieszczony na kadłubie lub skrzydle samolotu, SHiELD może zestrzelić pociski nadlatujące z powietrza oraz ziemi.



Współczesne myśliwce są w dużej mierze ograniczone do pasywnej obrony przed nadlatującymi pociskami. Piloci co prawda mogą robić uniki lub wypuszczać wabiki aby zmylić rakietę, ale laser byłby pierwszą prawdziwą aktywną tarczą przeciwrakietową, pozwalającą na strącanie pocisków w locie.



SHiELD jest montowany w miejscu zarezerwowanym dla bomb lub pocisków. To sprawia, że nie nadaje się do stosowania w samolotach działających w technologii stealth, jak F-22 Raptor czy F-35. W technologię SHiELD zostaną zaopatrzone myśliwce, które nie są w stanie ukrywać się przed wrogami, np. F-15E, F-15C, F-15X Eagle, F-16, a także A-10C Warthog.



Naukowcy przewidują, że w przyszłości SHiELD może zostać wykorzystany przez sztuczną inteligencję, które zadaniem byłaby ochrona samolotów bojowych przed atakami rakietowymi.