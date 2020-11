Amerykańskie wojsko z powodzeniem przetestowało strategiczne bombowce B-1B Lancer, które mają korzystać z broni pozwalającej na lot z prędkością szybszą od dźwięku.

Zdjęcie B1-B Lancer skorzysta z broni hipersonicznej /AFP

Bombowe B-1B Lancer będą aktywnie wykorzystywane przez wojsko USA jeszcze przez co najmniej kilkanaście lat. Nowe testy wskazały na to, iż cała konstrukcja jest w stanie skorzystać z pocisków mogących lecieć szybciej od dźwięku. Wojsko USA przeprowadziło udany test.

Reklama

B-1B ma korzystać z broni hipersonicznej, która zostanie umieszczona dokładnie na zewnątrz samolotu. Do tej pory cała konstrukcja korzystała z rozwiązania pozwalającego na umieszczenie pocisków bezpośrednio w środku kadłuba. US Army mówi o swojej demonstracji, iż było to nic więcej jak przystosowywanie małej liczby bombowców B-1B do zupełnie nowych wymagań na polu bitwy. W ten sposób Amerykanie modernizują także swoją konstrukcję, którą będziemy mogli oglądać na niebie jeszcze przez kilka dobrych lat.

Jednocześnie, wojsko USA twierdzi, iż ich działania nie naruszają traktatu START.