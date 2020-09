Boeing 747 AAC - niedoszły latający lotniskowiec

Latające lotniskowce były ciekawą koncepcją przyszłości. Jednym z nich miał być samolot Boeing 747 AAC.

Zdjęcie Tak mógł prezentować się latający lotniskowiec Boeinga /materiały prasowe

Lotniskowiec to z definicji duży statek, który jest w stanie przewozić samoloty wojskowe - tym samym posiadający długą, płaską powierzchnię na której mogą one startować i lądować. Lotniskowce to bastion wojskowy, który wydaje się niemożliwy do zdobycia. Lotniskowiec odpowiada nie tylko za przechowywanie samolotów, ale również przewożenie innych pojazdów, wojnę przeciwlotniczą, wywiad, obserwację i rozpoznanie czy wykonywanie specjalnych zadań wojennych.

Kilkadziesiąt lat temu inżynierowie eksperymentowali z pomysłem, który miał przełożyć się na stworzenie latającego lotniskowca. Do tego celu można było użyć zmodyfikowanego samolotu Boeing 747 - obecnie bardzo popularnej maszyny przewożącej towar cargo. Po pewnym czasie największe kraje świata zaczęły eksperymentować z własnymi lotniskowcami bazującymi na sterowcach. Koncepcja stworzenia latającego lotniskowca miała pozwolić na uwalnianie z jego powierzchni mniejszych dronów lub innych statków powietrznych zdolnych do walki.

USAF zwróciło się do Boeinga z prośbą o zaprojektowanie samolotu zdolnego do przewiezienia 10 innych samolotów. Boeing chciał utrzymywać myśliwce wewnątrz kadłuba i wystrzeliwać je ze specjalnie zaprojektowanego systemu. Samoloty można było również zatankować w locie i odzyskać przy pomocy małego wieszaka z tyłu Boeinga 747 AAC. Raport Boeinga zdradza, iż firma uznała projekt za technicznie wykonalny - i to przy użyciu technologii z lat 70.

Zdjęcie Koncepcja samolotu Boeinga / Wikipedia

Obecnie samoloty typu Boeing 747 są zbyt duże, aby móc wylądować na konwencjonalnych lotniskowcach. Nie wiadomo także, co stanie się z planem Amerykanów, który został porzucony w latach 70. i był związany ze stworzeniem swoistego latającego lotniskowca.