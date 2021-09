B-21 Raider - to będzie pokaz amerykańskiej potęgi militarnej

W czerwcu można było przeczytać, że dwa bombowce B-21 Raider są gotowe, by wznieść się w powietrze. Mimo iż nie dokonano ich bezpośredniej obserwacji w pobliżu bazy Edwards w Kalifornii, to zdecydowanie są one bliżej dziewiczego lotu zaplanowanego na 2022 r. Teraz jest już pięć maszyn w ostatniej fazie montażu.

O bombowcach B-21 Raider wiadomo niewiele. Oprócz kilku renderingów, wiadomo tylko, że to amerykański samolot bombowy o obniżonej wykrywalności opracowywany przez Northrop Grumman dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w ramach programu Long Range Strike Bomber (LRS-B). Ma być zdolny być do przenoszenia zarówno broni konwencjonalnej, jak i ładunków jądrowych. B-21 Raider zastąpi w lotnictwie strategicznym USA bombowce starszych typów B-52 i B-1B, których wycofanie ze służby operacyjnej planowane jest na lata 40. obecnego wieku.



Nie wiadomo, ile dokładnie samolotów B-21 planują kupić Siły Powietrzne USA. Northrop Grumman wspomina, że tylko 10 proc. amerykańskich bombowców jest w stanie przebić się przez "zaawansowaną obronę przeciwlotniczą przeciwnika". B-21 będzie to potrafił - ma oferować taką ładowność, zasięg i zdolność penetracji, jaką nie pochwali się nawet B-52.

