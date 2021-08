Armia USA zamówiła pojazdy taktyczne nowej generacji

Jak można wyczytać z oficjalnego komunikatu prasowego US Army Tank-Automotive and Armaments Command, kontrakt dotyczy 541 pojazdów FMTV A2. Tak duży zakup jest bezpośrednio powiązany z wygaszeniem produkcji obecnie stosowanych pojazdów oraz chęcią zmodernizowania floty średnich ciężarówek taktycznych.

FMTV A2 to następca wykorzystywanego w amerykańskiej armii od 1988 roku, modelu FMTV A1P2. Pojazd od lat stanowi główny człon transporterów, zdolnych do przewożenia wszelakich ładunków, wliczając w to platformy komunikacje oraz uzbrojenie. Nowa wersja ciężarówki jest dostępna w niemal 16 odmianach, oferując różne zabudowy i przyczepy o ładowności od 3 do 10 ton. Przy tym wszystkim nowy pojazd zapewnia wyższy poziom ochrony i zwiększoną ładowność, jednocześnie umożliwiając żołnierzom bardziej komfortową podróż.

FMTV A1P2, przez ponad dekadę zapewniał armii amerykańskiej wielozadaniowy transport wspierający misje bojowe, przewożąc żołnierzy oraz niezbędny sprzęt. Jego produkcja zakończy się we wrześniu tego roku.