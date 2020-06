Armia USA wykorzysta miniaturowe drony

Nano drony stały się ważnym narzędziem wojskowym na przestrzeni ostatnich lat. Firma FLIR Systems otrzymała kontrakt od amerykańskiego wojska, który zakłada stworzenie miniaturowych konstrukcji wykorzystywanych w różnych zadaniach.

Zdjęcie Dron FLIR Systems /materiały prasowe

Sam kontrakt podpisany przez FLIR Systems a amerykańską armię jest naprawdę spory. Wszystko rozbija się jednak o małego drona Black Horne 3, który posiada rozmiar telefonu komórkowego, jest wyjątkowo lekki i cichy. Całe urządzenie może spędzić w powietrzu do 25 minut na jednym ładowaniu. To wszystko ma zapewniać wiele korzyści na polu walki. FLIR Systems ma świadczyć usługę związaną ze swoimi dronami w ramach trwającego programu zainicjowanego przez Obronę Narodową USA.

Reklama

Dron od FLIR Systems będzie pomagał żołnierzom zapewniając transmisje wideo w czasie rzeczywistym oraz dając podgląd obrazu środowiska operacyjnego. Ponadto, sensor umieszczony na dronie może przesyłać obraz wideo na żywo i obrazy w wysokiej rozdzielczości prosto do operatora za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego łącza. Możliwości całego systemu z jego zintegrowanymi czujnikami mają dawać żołnierzom natychmiastową oraz lepszą świadomość sytuacyjną. To pozwala także pozostać w ukryciu.

Zdjęcie Dron waży 33 gramy / materiały prasowe

Sam dron wazy około 33 gramów, co czyni go łatwym w użyciu. Pierwsza dostawa dronów od FLIR Systems rozpocznie się jeszcze na przestrzeni 2020 roku. Przedstawiciele firmy przewidują, iż kontrakt z wojskiem USA będzie wieloletni i pozwoli na dostarczenie sprzętu do żołnierzy w wielu transzach.