Armia amerykańska otrzymała pierwsze prototypy lekkich i średnich robotów bojowych. W pełni automatyczne pojazdy napędzane silnikami hybrydowymi trafią do oceny żołnierzy już w 2022 roku.

Reklama

Zdjęcie USA testują nowe zrobotyzowane pojazdy bojowe (Zdjęcie ilustracyjne) /123RF/PICSEL

RCV-L oraz RCV-M to zrobotyzowane pojazdy bojowe napędzane wysokowydajnym silnikiem spalinowo-elektrycznym. Różnią się od siebie wielkością, ładownością oraz osiągami. Pierwszy z nich dysponuje masą blisko 4 ton i może rozpędzić się do prędkości dochodzącej 60 km/h. Większy pojazd może poruszać z prędkością 40 km/h, dodatkowo został wyposażony w zdalnie sterowane działo 30 mm.

Reklama

Za stworzenie prototypowych wozów bojowych odpowiada QinetiQ North America i Pratt Miller. Zespół inżynieryjny wygrał kontrakt na ich produkcję rok temu - w listopadzie 2020 roku. Cztery pojazdy zostały już teraz dostarczone do głównego ośrodka Systemów Pojazdów Naziemnych Armii Stanów Zjednoczonych. Mają tam zostać zintegrowane ze specjalnie opracowanym oprogramowaniem autonomicznym.

Po wprowadzeniu usprawnień oraz wstępnym sprawdzeniu funkcjonalności, testowe maszyny zostaną wysłane do kampusu Rellis Uniwersytetu Texas A&M, gdzie zostaną poddane dogłębniejszym testom bojowym, przy wykorzystaniu technologii wspomagającej pracę bezzałogową. Ocenia się, że ten etap powinien zakończyć się do końca 2022 roku.

W późniejszym okresie Armia USA planuje przeprowadzić kolejne eksperymenty z pojazdami RCV. Wstępne założenia zakładają przeniesienie ich do głównej fazy rozwoju inżynieryjno-produkcyjnego w drugim kwartale roku podatkowego 2023 r.

Nie wiadomo, kiedy zrobotyzowane pojazdy bojowe mogłyby trafić do służby.