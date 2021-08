"Kiedy jesteś w ciemności i słyszysz nadciągające pojazdy, ale tak naprawdę nie wiesz, gdzie się znajdują, wzrasta poziom strachu" - takimi słowami podsumował nowe roboty, Ross Coffman - generał dywizji i dyrektor zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie nowoczesnych pojazdów bojowych. Robotic Combat Vehicles (RCV) to w pełni zautomatyzowane maszyny, które niebawem mogą całkowicie zmienić pojęcie pola walki.

Są to zrobotyzowane pojazdy bojowe napędzane wysokowydajnym silnikiem spalinowo-elektrycznym. Urządzenia będą planowo dostępne w trzech wersjach. Mowa tu o najcięższym i najlepiej uzbrojonym RCV-H, średniej wielkości RCV-M i lekkim, wykorzystywanym najczęściej w celach zwiadowczych RCV-L. Pojazdy różnią się od siebie nie tylko wielkością, ale także ładownością oraz osiągami. Środkowy model dysponuje masą blisko 4 ton i może rozpędzić się do prędkości dochodzącej 60 km/h. Większy robot może poruszać z prędkością 40 km/h, dodatkowo został wyposażony w zdalnie sterowane działo 30 mm.

Za stworzenie prototypowych wozów bojowych odpowiada QinetiQ North America i Pratt Miller. Zespół inżynieryjny wygrał kontrakt na ich produkcję rok temu - w listopadzie 2020 roku. Cztery pojazdy zostały już teraz dostarczone do głównego ośrodka Systemów Pojazdów Naziemnych Armii Stanów Zjednoczonych. To właśnie tu zostały zintegrowane ze specjalnie opracowanym oprogramowaniem autonomicznym.

W Fort Dix w stanie New Jersey i Fort Carson w stanie Kolorado trwają testy wszystkich maszyn. Choć obecnie przeprowadzane próby dotyczą jedynie podstawowych zasad ich działania, już niebawem roboty trafią do innej jednostki, gdzie zostaną poddane pełnowymiarowym testom bojowym. Wstępne założenia zakładają przeniesienie ich do głównej fazy rozwoju inżynieryjno-produkcyjnego w drugim kwartale roku podatkowego 2023 r.