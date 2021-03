Armia USA pracuje nad goglami pozwalającymi widzieć przez ściany

Stany Zjednoczone pracują nad projektem innowacyjnych gogli Integrated Augmented Vision System. Mają one umożliwić żołnierzom wykrywanie wrogich jednostek za rogiem budynku, widzenie w ciemności, a nawet wyświetlanie zintegrowanych map cyfrowych.

Zdjęcie Czy gogle pozwalające widzieć przez ściany to kolejny przełom w prowadzeniu działań wojskowych? (zdjęcie ilustracyjne) /123RF/PICSEL

Rozeznanie na polu bitwy, jest szalenie istotne z punktu widzenia żołnierza. Oddziały specjalne walczące w zabudowanym terenie, a także załoganci opancerzonych pojazdów bojowych nierzadko natykają na sytuacje, gdzie określenie swojego położenia lub wrogich jednostek jest trudne z powodu uwarunkowań terenu. Pomóc w tym mają nowoczesne gogle oparte na rzeczywistości rozszerzonej.

Gogle IAVS działają na podobnej zasadzie, co wykorzystywane w lotnictwie wojskowym hełmy head-up. Na specjalnie zaprojektowanym wizjerze znajdującym się bezpośrednio przed oczami żołnierza, wyświetlają one najważniejsze informacje dotyczące pola bitwy. Podłączone do bazy i aktualizowane na bieżąco urządzenie może pokazywać m.in. krótkie materiały wideo, rzuty na mapy z określaniem lokalizacji czy obrazy z kamer zamontowanych na pojazdach.

System IAVS może się również zintegrować z kamerami noktowizyjnymi zamontowanymi na broni. Takie rozwiązania pozwala żołnierzowi na wykonanie szybkiego podglądu za róg budynku lub wnękę w ścianie. Skutkuje to wykonaniem istotnego rozpoznania bez niepotrzebnego narażenia życia komandosa. Żołnierze mogą również używać IAVS, aby uzyskać dostęp do kamer mikrodronów przelatujących nad aktywnym polem bitwy.

Jak donoszą źródła, przełomowa technologia jest już właściwie gotowa. Niestety wprowadzenie jej do wyposażenia żołnierza wymaga sporych nakładów finansowych. Według raportu Popular Mechanics armia USA potrzebuje ok. 1,1 miliarda dolarów na zakup 40 000 gogli systemu IAVS.