Pentagon poinformował o kwocie, którą amerykańskie wojsko ma wydać na zmodernizowanie swojego arsenału atomowego. Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Amerykańskie wojsko będzie modernizowało swój arsenał atomowy. W tym przypadku pieniądze zostaną przeznaczone na ulepszenie pocisków Minuteman III. US Army chciało wydać na ten cel około 85 miliardów dolarów, jednak kwota znacząco wzrosła. Teraz wyniesie ona 1,2 biliona dolarów. Pieniądze zostaną wydane na przestrzeni co najmniej kilkudziesięciu lat - nie będzie to więc szybka, krótkoterminowa inwestycja.

Na ten moment na wyposażeniu amerykańskiego wojska znajduje się około 400 pocisków Minuteman III. Ich koszt to około 95,8 miliarda dolarów. Pociski zostały umieszczone w specjalnych silosach atomowych na terenie kilku stanów USA.

USA zwraca uwagę na to, iż pociski balistyczne dalekiego zasięgu przenoszące broń atomową są ważną częścią obronną kraju. W przypadku Amerykanów, ich arsenał jest także bardzo ciężko zniszczyć. USA przewiduje, iż jedynie Rosja jest w stanie dokonać tego typu operacji, która miałaby jakiekolwiek szanse powodzenia.

Do takiego starcia zapewne jednak nigdy nie dojdzie.