Amerykańska armia testuje "pigułkę przeciwstarzeniową" - co to oznacza?

Dowództwo Operacji Specjalnych USA (Socom), które nadzoruje amerykańskie siły Spec Ops, będzie odpowiedzialne za badania. Komandor marynarki Tim Hawkins, rzecznik Socom, powiedział, że testy wydajności rozpoczną się w przyszłym roku.

- Zakończyliśmy przedkliniczne badania bezpieczeństwa i dozowania w oczekiwaniu na kontynuację testów wydajności w 2022 roku - powiedział Tim Hawkins.



Kapsułka zawiera "małą cząsteczkę o wydajności ludzkiej", choć jej dokładny skład jest owiany tajemnicą. Będzie ona dostępna zarówno dla cywilów, ale przede wszystkim dla personelu wojskowego.



- Nasza pigułka nie ma na celu tworzenia cech fizycznych, które nie istnieją naturalnie. Chodzi o zwiększenie gotowości naszych sił zbrojnych do wykonywania misji poprzez poprawę cech wydajności, które zazwyczaj zmniejszają się wraz z wiekiem - dodał Tim Hawkins.



Oznacza to, że pigułka nie doprowadzi do powstania armii superżołnierzy lub zamiany tych "słabszych" w postaci rodem z komiksów o "Kapitanie Ameryce".

- Pracujemy z wiodącymi partnerami przemysłowymi i instytucjami badań klinicznych w celu opracowania nutraceutyku, w postaci pigułki, która nadaje się do różnych zastosowań zarówno przez cywilów, jak i członków wojska, których wynikające korzyści mogą obejmować poprawę wydajności człowieka - zwiększoną wytrzymałość i szybszy powrót do zdrowia po urazie - podsumował Tim Hawkins.



Socom połączył siły z prywatnym laboratorium biotechnologicznym MetroBiotech. Opracowany lek przypomina "suplement diety" - może być podawany w formie pigułki lub proszku.