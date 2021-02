Phillips & Temro Industries to działająca od ponad 100 lat firma słynąca ze swoich niestandardowych rozwiązań termicznych i elektrycznych. Innowacyjne rozwiązania wynikające z pracy jednych z najzimniejszych stref klimatycznych na Ziemi przyczyniły się do zainteresowania ze strony amerykańskiej armii.

Zdjęcie Fot. Mack Defense /materiały prasowe

Z opublikowanego komunikatu prasowego możemy wyczytać, że PTI podpisało umowę z amerykańskim producentem ciężarówek wojskowych, firmą Mack Defense. Chodzi o dostarczenie rozwiązań wykorzystujących specjalną metodę podgrzewania silnika, która umożliwia uruchomienie i działanie wojskowych ciężarówek Mack w ekstremalnie niskich temperaturach.

Innowacyjny układ ogrzewania silnika, rozprowadza ciepły płyn chłodzący, zapewniając równomierne rozprowadzanie ciepła. Dystrybucja ciepła kontrolowana termostatycznie umożliwia uruchomienie jednostki w krytycznych momentach. Podgrzanie płynu chłodzącego zmniejsza również zużycie paliwa, wpływa na emisję spalin, a także na samą żywotność silnika.

System dostarczany przez PTI trafi na początku do ciężarówek M917A3. Jak zapewnia Mack Defense - pojazd ten został zaprojektowany aby sprostać obecnym potrzebom armii amerykańskiej, jednocześnie umożliwiając przyszły rozwój. Rozwiązanie dostarczone przez PTI umożliwi uruchomienie go w temperaturach sięgających do minus 40° C.