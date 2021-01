Amerykańska armia otrzymała nową wersję helikoptera Apache

Armia amerykańska poinformowała, iż jej pierwsza jednostka operacyjna otrzymała najnowszą wersję legendarnego śmigłowca szturmowego Apache.

Zdjęcie /AFP

Według niedawnej informacji serwisowej, 1-229 Batalion Rozpoznawczy jest pierwszą jednostką operacyjną, która otrzymała śmigłowiec AH-64E w wersji 6. V6 został wyposażony w otwarty projekt systemów, w tym najnowsze systemy łączności, nawigacji, rozpoznania oraz uzbrojenia. Model posiada wiele ulepszeń związanych z modernizacją celownika - w tym przypadku obejmuje on laser na podczerwień ułatwiający wyznaczanie celów oraz ulepszone możliwości obrazowania w podczerwieni.

Reklama

Piloci są zgodni: korzystanie z nowego systemu GEN3 DSA na pokładzie Apache w odpowiednich warunkach do wyraźnej identyfikacji obiektów i personelu jest imponujące. Dodatkowe usprawnienia związane z radarem dodają zdolności morskie. Piloci mogą w tym przypadku identyfikować cele jeszcze zanim znajdą się w ich zasięgu, aby do nich strzelić, co pozwala lepiej wykorzystać taktykę dalekiego zasięgu, tym samym zmniejszając narażenie się na potencjalne straty.

Zdjęcie AH-64 Apache wykorzystywany w Izraelskiej armii / AFP

Oprogramowanie Manned Unmanned Teaming X ma pozwolić śmigłowcom Apache wykrywać małe, bezzałogowe statki powietrzne i zamieniać je w pył. Apache V6 pozostanie tym samym bardzo ważnym elementem armii amerykańskiej, zwiększając swoje bezpieczeństwo.

Zdjęcie Apache podczas ćwiczeń w Korei Płd. / AFP

AH-64 Apache to podstawowy śmigłowiec szturmowy amerykańskiej armii przeznaczony do zwalczania broni pancernej i wspierania oddziałów lądowych. Całość weszła do służby i odbyła swój chrzest bojowy w 1989 roku w Panamie podczas operacji Just Cause. Apache święcił swoje największe triumfy podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku. Ah-64 armia amerykańska wykorzystywała także podczas konfliktu na Bałkanach, gdzie wspierał on wojska ONZ.