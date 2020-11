Amerykanie testują drona Altius 600

Amerykańskie wojsko testuje nowego drona, który będzie w stanie zapewnić skuteczne misje wywiadowcze i rozpoznawcze. Urządzenie może lecieć nawet przez 1000 kilometrów.

Zdjęcie Altius 600 - nowy dron amerykańskiego wojska /materiały prasowe

Amerykańskie wojsko od dłuższego czasu testuje różne rodzaje dronów, które mogą być wykorzystywane do misji zwiadowczych lub rozpoznawczych. Wojsko USA tym razem wzięło na celownik konstrukcję oznaczoną jako Altius 600. Dzięki swojej konstrukcji, dron jest w stanie przelecieć do 1000 kilometrów. Może on być także stosowany w pokojowych sytuacjach.

Reklama

Altius 600 został stworzony przez amerykańską firmę Area I, która opracowuje bezzałogowe statki latające. Całość wykonała dziewiczy, testowy lot, który zakończył się powodzeniem - Altius 600 utrzymał się w powietrzu przez 15 godzin osiągając zasięg na poziomie 1000 kilometrów. Całość została wystrzelona ze śmigłowca Black Hawk UH-60.

Amerykanie zdradzają, że jednym z planów jest wykorzystanie drona Altius 600 do wysłania go w sam środek huraganu, w celu pobrania odpowiednich danych dla naukowców i inżynierów.

Nie wiadomo dokładnie, do której gałęzi wojska mógłby trafić ten sprzęt.