Aevum chce stworzyć rewolucyjnego drona

Firma Aevum tworzy bezzałogowy samolot, który będzie przeznaczony do wielu zadań. Od wystrzeliwania rakiet do operacji wywiadowczych.

Zdjęcie Aevum Ravn X / materiały prasowe

Firma Aevum ogłosiła rozwój drona Ravn X - samolotu, który będzie w stanie wynosić małe ładunki orbitę okołoziemską i nie tylko. Oprócz tego, cała konstrukcja będzie pozwalała na przeprowadzanie operacji wywiadowczych. Aevum chwali się, że Ravn X został stworzony do tego, aby móc być szybko skonfigurowanym do wybranych operacji. To właśnie ta cecha ma zapewnić mu uniwersalność oraz zainteresowanie potencjalnych klientów - w tym wojska.

Ravn X może także przenosić rój mniejszych dronów skonfigurowanych do poszczególnych operacji. Dron może wypuścić inne pojazdy podczas lotu, z odpowiedniej wysokości. Ravn X jest porównywany obecnie do modelu RQ-4 Global Hawk - drona chętnie wykorzystywanego przez amerykańskie wojsko. To, co wyróżnia model Ravn X to stosunkowo niewielkie wymagania dotyczące lądowania. Nie potrzebuje on specyficznego pasa startowego. W porównaniu do Global Hawka, Ravn X może wynieść w przestrzeń powietrzną prawie pięć razy cięższy ładunek.

Firma Aevum nie zdradziła z jakimi podmiotami podpisała kontrakt na dostawę swojego nowego drona.

