90 dni w powietrzu - niezwykły samolot Marynarki Wojennej USA

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych pracuje nad bezzałogowym samolotem o nazwie Skydweller, który będzie w stanie utrzymać się w powietrzu przez 90 dni bez konieczności lądowania.

Stojąca za projektem Skydweller Aero to amerykańsko-hiszpańska firma z branży lotniczej, która rozwija technologię, aby umożliwić Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych ciągłą obserwację obszarów otaczających jej okręty. Aby utrzymać się w powietrzu przez tak długi czas, samolot o rozpiętości skrzydeł 70 metrów jest w blisko 270 m2 pokryty ogniwami fotowoltaicznymi, co pozwala mu generować do 2 kW energii. Skydweller Aero planuje również wyposażyć swój samolot w wodorowe ogniwa paliwowe jako zapasowe źródło energii.



Skydweller to nowe wcielenie Solar Impulse 2, załogowego samolotu solarnego, który przemierzał świat w 2015 i 2016 roku. Założyciele firmy Skydweller Aero, John Parkes i Robert Miller, zakupili własność intelektualną i maszyny szwajcarskiego projektu Solar Impulse przed rozpoczęciem prac nad stworzeniem własnego samolotu.



W przypadku Skydweller firma usunęła pilota, co pozwoliło na zwiększenie zasięgu i ładowności. Nowy samolot może pomieścić około 360 kg sprzętu.



- Dla nas, jeśli latasz 90 dni jednym samolotem, to są to dwa starty i lądowania w porównaniu do setek. Możliwość przelecenia tysięcy mil, utrzymywania się na danym obszarze przez 30-60 dni i powrotu jest kluczowym czynnikiem. To ogromna oszczędność kosztów dla rządu USA, jeśli spojrzeć na cały koszt wykonywania wielu misji bezpieczeństwa narodowego, które mamy - powiedział John Parkes.



Skydweller Aero ma na celu przetestowanie autonomicznego lotu, w tym autonomicznego startu, lądowania i w pełni autonomicznych lotów w ciągu najbliższych miesięcy. Potem odbędą się testy długodystansowe, których celem będzie latanie przez 90 dni bez przerwy.

