Wirtualna teleportacja zamiast podróży? Tego chce szef Facebooka

Mark Zuckerberg przekazał więcej informacji na temat planów Facebooka dotyczących rozwoju okularów do rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Mają przyczynić się one do lepszej jakości życia.

Reklama

Zdjęcie Mark Zuckerberg widzi przyszłość w VR /AFP

Facebook aktywnie inwestuje w segment rozszerzonej oraz wirtualnej rzeczywistości. Amerykańska firma posiada w swoim portfolio między innymi markę Oculus, która tworzy zestawy do zabawy w VR i AR. W wywiadzie dla serwisu The Information, Mark Zuckerberg przekazał, iż chciałby, aby do 2030 roku inteligentne okulary wykorzystujące rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość pozwoliły na swoisty rodzaj "teleportacji" użytkownika, czyli zastąpienie rozmów oraz spotkań na żywo.

Reklama

Szef Facebooka chce, aby użytkownicy mogli przenieść się do domu innej osoby wykorzystując wirtualną rzeczywistość. Wszystko to za pośrednictwem lekkich i prosty gogli, a nie ciężkiego, dużego zestawu, który można zobaczyć dzisiaj.

Wizja przyszłości Facebooka spaja się z rozwiązaniami i pomysłami innych firm w tym zakresie. Nad swoimi okularami AR/VR pracuje również Apple. Ich premiera spodziewana jest na 2022 rok.