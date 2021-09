Stworzono największy i najbardziej realistyczny wirtualny wszechświat

Silniki umożliwiające zwiedzanie kosmosu na komputerze nie są niczym nowym. Zwykle bazują one na prawdopodobieństwie i proceduralnym tworzeniu przestrzeni kosmicznej. Japońscy naukowcy zupełnie inaczej podeszli do tematu i postanowili stworzyć wirtualny odpowiednik całego znanego nam wszechświata. Projekt Uchuu pozwoli na swobodną eksplorację kosmosu bez wychodzenia z domu.

Uchuu symuluje historię wszechświata sprzed ponad 13 miliardów lat. Dzięki temu możemy prześledzić zachowanie czarnej materii podczas rozszerzania się wszechświata. Projekt powstał dzięki wykorzystaniu superkomputera ATERUI II, który został stworzony specjalnie z myślą o tworzeniu symulacji kosmosu. Procesor urządzenia składa się z ponad 40 tysięcy rdzeni. Pomimo wielkiej mocy obliczeniowej komputera, przeanalizowanie danych i stworzenie symulacji zajęło mu cały rok. Podczas prac zostały wygenerowane 3 petabajty danych, które udało się skompresować do rozmiaru 100 terabajtów.

"Uchuu jest jak wehikuł czasu. Możemy iść naprzód, w tył lub zatrzymać czas. Możemy przybliżyć na jedną konkretną galaktykę lub oddalić, by zobaczyć całość. Widzimy co się dzieje w każdej sekundzie, w każdym miejscu wszechświat od jego początków. Jest to teraz kluczowe narzędzie do badania kosmosu". - Julia F. Ereza z andaluzyjskiego Instytutu Astrofizycznego.