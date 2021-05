Snapchat zaprezentował nowe okulary Spectacles

Snapchat zaprezentował nowe okulary z serii Spectacles. Wykorzystują one rozszerzoną rzeczywistość do działania.

Zdjęcie Nowe okulary Spectacles /materiały prasowe

Najnowsze okulary Snapchata to czarta wersja modelu Spectacles, tym razem z wbudowanymi funkcjami rzeczywistości rozszerzonej. Dyrektor generalny firmy Evan Spiegel zaprezentował okulary podczas corocznego wydarzenia Parnter Summit.

Same okulary Spectacles zostały wyposażone w dwie kamery, cztery mikrofony, dwa głośniki stereo oraz sterowanie za pomocą specjalnego touchpada. Wyświetlacze pozwalają użytkownikowi oglądać elementy w rozszerzonej rzeczywistości i wchodzić z nimi w interakcję. Cała konstrukcja współpracuje również z platformą Lens Studio.

Podobnie, jak w przypadku Spectacles 3, firma zdaje się pozycjonować swoje nowe okulary jako narzędzie dla twórców, a nie zwykłych użytkowników. W przeciwieństwie do innych wersji Spectacles, opisywanego modelu nie można jeszcze kupić. Samo urządzenie ze względu na swoje zaawansowanie jest w stanie działać do około 30 minut na jednym ładowaniu. To niezbyt zadowalający wynik.

Obecnie nie wiadomo czy okulary Spectacles kolejnej generacji pojawią się w sprzedaży. Możliwe, że firma zdecyduje się wykorzystać je tylko i wyłącznie jako platformę do rozwoju nowych technologii AR.

