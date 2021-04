Samodzielnie zbudował rękawice haptyczne do VR

Stale rosnąca popularność urządzeń do wirtualnej rzeczywistości, skłania producentów do wymyślania coraz to nowszych rozwiązań, potęgujących te wrażenia. Pewien student postanowił ich jednak ubiec.

Zdjęcie Lucas VRTech /YouTube

Choć pod względem wizualnym, technologia wirtualnej rzeczywistości (VR) staje się coraz bardziej "namacalna", to jednak wciąż istnieje spory dysonans pomiędzy tym co widzimy, a tym czego możemy "dotknąć". Założenie pary rękawiczek, podniesienie przedmiotu w VR i odczucie go w dłoni to marzenie każdego. Chociaż istnieją firmy pracujące już nad tą technologią, zapewne minie sporo czasu, nim każdy z nas będzie mógł skorzystać z takiego rozwiązania.

Kwestie rozwoju takiej technologii postanowił przyspieszyć pewien student-youtuber. Na kanale Lucas VRTech pojawił się materiał w którym młody autor, opisuje oraz przedstawia działanie jego własnego wynalazku - rękawiczek haptycznych, przystosowanych specjalnie pod kątem wirtualnej rzeczywistości. Całość prezentuje się niesamowicie okazale i choć sam twórca zapewnia, że rękawiczki wymagają jeszcze pracy, tak trzy pierwsze powstałe prototypy wskazują dobrą drogę.

Co najważniejsze - koszt przedsięwzięcia zamyka się w jedynie 22 dolarach. Jeśli jesteście ciekawi jak wygląda ten niesamowity projekt, zachęcamy do objerzenia materiału poniżej.