Reverb G2 - HP zaprezentowało swoje nowe gogle wirtualnej rzeczywistości

Reverb G2 to gogle VR amerykańskiej firmy, które nie tylko mogą śmiało konkurować z Valve Index ale też będą sprzedawane w niższej cenie.

Skierowane przede wszystkim dla graczy urządzenie zostało zaprojektowane przy współpracy z Valve i Microsoftem. Od pierwszej z wymienionych, firma HP zapożyczyła niemal cały system audio, soczewki i kształt oraz interfejs kontrolerów.

Specyfikacja gogli została niezmieniona względem pierwszej generacji HP Reverb, zatem wciąż dysponują one rozdzielczością 2160 × 2160 na oko, a także kątami widzenia na poziomie 114 stopni. Wśród zmian warto wymienić przełącznik IPD, regulujący odległość pomiędzy soczewkami.

Do śledzenia Reverb G2 korzysta z czterech kamer, które teraz powinny rejestrować większy zakres ruchu. To ważne, z uwagi na brak jakichkolwiek zewnętrznych czujników. Choć to wciąż nie całkowicie bezprzewodowy system, to jednak do dyspozycji użytkownicy otrzymają niemal 6-metrowy kabel, a tym samym całkiem pokaźny zakres poruszania się.

Firma HP twierdzi także, że na nowo rozłożyła ciężar całego zestawu, dzięki czemu urządzenie wydaje się lżejsze niż poprzednik. Sama maska ma być wygodniejsza w noszeniu, a w chwili przerwy możemy ją odchylić pod kątem 90 stopni.

Największą zaletą Reverb G2 ma być jednak cena. Tę producent ustalił na ok 600 dolarów, a więc sporo taniej względem podobnego technicznie Valve Index. Start sprzedaży już jesienią tego roku.