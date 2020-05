Oculus Quest v2 na przecieku

Oculus może pracować nad zestawem Quest drugiej generacji. Czego możemy spodziewać się po tym sprzęcie?

Jak donosi Bloomberg, pierwotnie Oculus Quest v2 miał się pojawić już pod koniec 2020 roku - bardzo możliwe, że jego premiera zostanie jednak opóźniona do 2021 roku. Do sieci przedostała się część specyfikacji oraz tego, na co dokładnie mogą liczyć użytkownicy.

Oculus Quest v2 ma być lżejszy oraz wygodniejszy od poprzednika. Oculus chce postawić także na wyższą częstotliwość odświeżania obrazu - do 120Hz na każdym z ekranów. Na zewnątrz znajdziemy cztery kamery, które mają odpowiadać za mapowanie lokalizacji, bez konieczności korzystania z dodatkowych akcesoriów.

Jedyną niewiadomą pozostaje cena. Jeśli zostanie zachowana na niskim poziomie, to Oculus Quest v2 może sprzedawać się naprawdę dobrze.