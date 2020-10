Oculus Quest 2 trafił do sprzedaży

Jeśli planujecie kupić zestaw do wirtualnej rzeczywistości, to może być dobry moment. Do sprzedaży trafiły właśnie gogle Oculus Quest 2 VR.

Oculus Quest to gogle VR nie wymagające komputera. Wszystko, co potrzeba do generowania wirtualnych światów znajduje się w okularach - zero kabli.

Nowy Quest korzysta z dwóch paneli o rozdzielczości 1832 na 1920 pikseli na każde oko, z odświeżeniem na poziomie 90 Hz. Zamiast technologii OLED, tym razem ekran korzysta z wyświetlacza LCD. W środku znajdziemy znacznie lepszy chip - model Snapdragon XR2 i 6 GB pamięci RAM, jest to specjalny CPU Qualcommu powstały z myślą o jednostkach VR, bazuje on na topowym Snapdragonie 865. To - w skrócie - podwojenie mocy obliczeniowej gogli.

Sprzęt jest sprzedawany w cenie 299 dolarów, z dwoma kontrolerami ruchowymi. Oprócz nich, w zestawie znajdziemy także gry "The Walking Dead: Saints & Sinners" oraz "Rez Infinite"

Warto wspomnieć, że korzystanie z gogli wymaga założenia konta na platformie Facebook. Wraz z premierą nowego modelu Facebook przyznał, że nie ma już planów związanych z wprowadzeniem na rynek kolejnej wersji gogli Oculus Rift podłączanych do komputera.