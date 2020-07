Nowy Oculus Quest już we wrześniu?

Znane źródło przecieków, profil WalkingCat, opublikował na swoim Twitterze zdjęcia zestawu do wirtualnej rzeczywistości. Wszystko wskazuje, że może to być wyczekiwany następca gogli Oculus Quest.

Zdjęcia okraszone krótkim opisem odnoszącym do się do daty "15 września" ukazują prawdopodobnie prasowe rendery urządzenia do wirtualnej rzeczywistości. Napis na goglach, oraz charakterystyczny kształt kontrolerów jasno wskazują, że chodzi tu o gogle Oculus Quest. Te różnią się jednak od obecnego modelu, co może rodzić przypuszczenia, że oto widzimy nową wersję popularnego headsetu.

Jak zauważają komentujący, nowe gogle nie posiadają suwaka "IPD" (odległości między środkami źrenic), co może wskazywać zmianę wyświetlaczy OLED na LCD. To z kolei może oznaczać, że w podobnie jak w modelu Rift S otrzymamy o wiele wyższą częstotliwość odświeżania.

Zmiany doczekał się także system mocowania, który na grafikach został pozbawionych pasków na rzepy. Te zostały zastąpione elastyczną opaską, co może pozwolić uniknąć niekiedy męczącej konieczności dopasowywania. System mocowania wskazuje także, że nowe gogle mogłyby być dużo lżejsze od swojego poprzednika.

Przecieki nie podają niestety żadnych danych technicznych, a więc specyfikacja urządzenia wciąż pozostaje zagadką. Jeśli jednak wierzyć wpisowi, o wszystkim powinniśmy się dowiedzieć już niebawem.