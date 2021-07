Testy Test Oculus Quest 2

Od momentu rynkowego debiutu, nowa generacja gogli VR, nawet w swojej najprostszej wersji (Google Cardbox i Samsung Gear VR), oferowała filmy sferyczne, czyli produkcje nagrane kamerami umożliwiającymi rejestracje obrazu w 180 lub 360 stopniach - dzięki takiemu rozwiązaniu widzowie mogli liczyć na znacznie większą immersję podczas oglądania filmów. Drugą formą wirtualnych produkcji były interaktywne filmy umożliwiające podróż do świata generowanego przy pomocy grafiki 3D. Obie ścieżki mogły wykorzystać interaktywny aspekt gogli, za sprawą którego widz decydował o dalszych losach bohaterów.

Reklama

Netflix, jak i wielu innych twórców filmowych produkcji, nie był zainteresowany tą ścieżką rozwoju, ale według serwisu CNET może to ulec zmianie. Współpraca z Shondą Rhimes ma obejmować realizacje innowacyjnych produkcji, w tym potencjalnych projektów VR. Kolejną, oficjalnie potwierdzoną, ścieżką rozwoju dla Netfliksa będzie branża gier - firma planuje większe zaangażowanie w sektor elektronicznej rozrywki. VR i gry wideo to system naczyń połączonych, zatem pojawienie się w jednym oznacza łatwiejszą ekspansję do drugiego.

Dlaczego Netflix myśli o rozprzestrzenieniu interesów do sektora VR? Platforma ma ponad 200 mln abonentów, ale jej rozwój w ostatnich miesiącach przyhamował. Konkurencja na rynku jest duża. W celu zachowania dalszej dobrej passy, konieczni są nowy abonenci, a co za tym idzie - kolejne usługi i sektory rozrywki, w których Netflix nie był wcześniej obecny.