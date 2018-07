Magic Leap będzie korzystało z Tegry X2

Wielkimi krokami zbliża się premiera gadżetu o nazwie Magic Leap, urządzenia mającego łączyć najlepsze funkcje rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej.

Zdjęcie Magic Leap One - rewolucja w przestrzeni VR i AR czy mistyfikacja? /materiały prasowe

W środowisku start-upów o Magic Leap mówiło się od dawna. Firma obiecywała, że pracuje nad innowacyjną technologią rzeczywistości rozszerzonej (AR - augmented reality), planując połączyć najlepsze cechy wirtualnej rzeczywistości i rozwiązań takich jak Google Glass (gadżet, który oficjalnie nigdy nie trafił na rynek). Firma zebrała już prawie dwa miliardy dolarów od inwestorów, a według szacunków Forbersa - jest warta około pięciu miliardów. Poznaliśmy kolejne szczegóły dotyczące specyfikacji i daty premiery.

Magic Leap One Creator Edition - wersja dla deweloperów - trafi do programistów tego lata. Sam sprzęt ma zadebiutować w USA jesienią, a jego dystrybucją zajmie się sieć komórkowa AT&T - wynika z informacji uzyskanych przez Venture Beat.



Na zestaw Magic Leap złożą się gogle przypominające wizje fantastyki naukowej z lat 80., kontroler i jednostka obliczeniowa. Ten ostatni element będzie można umieścić w większej kieszeni lub podpiąć do paska. Same gogle także mają wbudowany niewielki komputer, a także kilka kamerek i mikrofon. Centralnym elementem jednostki obliczeniowej ma być nowy procesor Nvidii - Tegra X2, następca chipa umieszczonego m.in. w Nintendo Switch. W środku znajdziemy CPU o nazwie ARM A57, z rdzeniami dedykowanymi grafice i AR.

Nadal nie wiadomo, jaka będzie cena Magic Leap One i oprogramowanie debiutujące z zestawem.