Koniec Google Daydream VR

Google zakończyło eksperymenty z platformą Daydream VR. Najnowsze telefony amerykańskiego producenta nie będą już jej obsługiwać.

Zdjęcie Google Daydream VR /materiały prasowe

Google Daydream VR to długotrwający projekt giganta z Mountain View. Miał spełniać zadanie mobilnego systemu wirtualnej rzeczywistości, wykorzystującego do działania specjalnie przystosowane smartfony, przystawkę w formie gogli oraz niewielkiego kontrolera.

Niestety na tym koniec. Google wydało specjalnie oświadczenie w którym zaznacza, że pomimo wielu starań i chęci rozwoju projektu, nie potrafiło przełamać wielu ograniczeń płynących z samych smartfonów. Sporym problemem był system polegający na podpinaniu urządzeń do wspomnianej przystawki - ludzie po prostu nie byli zbyt chętni do "żonglowania" swoimi telefonami na co dzień. Wszystko to skutkowało coraz mniejszym zainteresowaniem oraz znikomą sprzedażą urządzeń.

Google uspokaja jednak, że dotychczasowi użytkownicy Daydream VR wciąż mogą liczyć na wsparcie, a sklepy z podzespołami wciąż będą dostępne dla konsumentów.

Gigant zapowiedział także, że wciąż jest zainteresowany rozwojem dziedzin nawiązujących do wirtualnej rzeczywistości. Google chcę się skupić przede wszystkim na takich technologiach jak Google Lens oraz rozszerzonej rzeczywistości w swoich mapach i nawigacji.