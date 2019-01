HTC Vive - nowe zestawy VR na 2019 rok

HTC zaprezentowało podczas targów CES 2019 nowości z zakresu sprzętu, oprogramowania i dostępu do treści, które mają szansę zrewolucjonizować sposób, w jaki użytkownicy doświadczać będą wirtualnej rzeczywistości.

Zdjęcie HTC VIVE Pro Eye /materiały prasowe

Za sprawą HTC VIVE Pro Eye, nowego zestawu z wbudowanym w gogle systemem śledzenia ruchów gałek ocznych, wysoka jakość znana z HTC Vive Pro wzbogacona zostaje w nowy sposób interakcji z otoczeniem. Viveport, globalna platforma dystrybucji treści VR zyskuje taryfę abonamentową, umożliwiającą nieograniczony dostęp do treści. Firma HTC ujawniła także szczegóły dotyczące udostępnienia wersji deweloperskiej zbliżającego się wielkimi krokami nowego zestawu HTC VIVE COSMOS. Zapowiedziany wraz z modelem Cosmos, system “Vive Reality" gotów jest zdefiniować na nowo pojęcie VRu w dobie technologii wykorzystujących otaczającą przestrzeń do zainicjowania interakcji. Te najnowsze osiągnięcia w segmencie premium VR nie tylko oferują najlepsze w swojej klasie technologie i treści, ale stanowią ewolucję sposobu w jaki użytkownicy - zarówno indywidualni jak i przedsiębiorstwa - doświadczają wirtualnej rzeczywistości.

Vive Pro Eye

HTC Vive Pro, stworzony z myślą o potrzebach profesjonalnych użytkowników, stał się jeszcze lepszy dzięki zintegrowanej technologii śledzenia ruchów gałek ocznych w nowym HTC Vive Pro Eye, dającej użytkownikom nowe możliwości interakcji, w tym sterowaniem wzrokiem w aplikacjach, eliminując tym samym potrzebę korzystania z kontrolerów. Dzięki zastosowaniu technologii śledzenia ruchów gałek ocznych nowy HTC Vive Pro Eye umożliwi także przedsiębiorstwom i programistom gromadzenie większej ilości konkretnych danych na temat skuteczności środowisk szkoleniowych, pomoże zoptymalizować wydajność komputera niezbędnego do osiągnięcia wysokiej jakości VRu, a firmom badawczym zaoferuje niespotykany dotąd poziom informacji zwrotnych dotyczących odbioru badań.

Major League Baseball (MLB) to pierwsza gra wykorzystująca technologię śledzenia ruchów gałek ocznych w HTC Vive Pro Eye, zaprezentowana podczas targów CES 2019. Dzięki nowemu interfejsowi, już w 2019 roku gracze będą mogli w pełni sterować menu wewnątrz "MLB Home Run Derby VR" bez konieczności użycia tradycyjnego kontrolera.

"Zainwestowaliśmy w technologię VR, aby zapewnić fanom wciągającą zabawę, zapewniając nowy poziom zaangażowania poprzez wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości, tak w rozrywce w domu jak i na boisku", powiedział Jamie Leece, Senior Vice President, Games & VR, Major League Baseball. "Dzięki zastosowaniu technologii śledzenia ruchów gałek ocznych z Home Run Derby VR jesteśmy w stanie przetransportować to przeobrażające wrażenia z baseballa w dowolne miejsce bez dodatkowych kontrolerów. Nasi fani mogą po prostu obsługiwać menu za pomocą swoich oczu."

Vive Pro Eye stworzono z myślą o rynku cyfrowej rozrywki, gdzie śledzenie ruchów gałek ocznych daje natychmiastowe korzyści - począwszy od zwiększonej wydajności, po zwiększone możliwości w aplikacjach szkoleniowych. Przyniesie również korzyści developerom, obniżając minimalne wymagania sprzętowe wymagane do renderowania zaawansowanych środowisk VR.

Vive Pro Eye zadebiutuje w drugim kwartale 2019 roku.

Viveport Infinity

Podczas targów CES 2019 HTC zaprezentowało także największą dotychczas aktualizację programu subskrypcji Viveport. Usługa Viveport Infinity da użytkownikom możliwość odkrywania świata VR praktycznie bez ograniczeń.

Od 5 kwietnia począwszy, abonenci będą mogli cieszyć się ponad 500 tytułami z biblioteki Viveport Infinity. Nieograniczony dostęp do treści VR w modelu subskrypcyjnym pozwoli użytkownikom zaoszczędzić tysiące złotych, jednocześnie umożliwiając im odkrywanie coraz to nowych światów. Za sprawą Viveport Infinity, użytkownicy nie będą musieli usuwać ulubionych tytułów, takich jak Seeking Dawn, czy Torn, aby wypróbować inne aplikacje lub liczne produkcje niezależne. Subskrybenci będą mieli dostęp do Viveport Infinity także poprzez inne urządzenia, również w ekosystemie Wave.

VIVE Cosmos

Zaprezentowany po raz pierwszy, HTC Vive Cosmos to najnowszy zestaw VR firmy HTC - zapewnienie konsumentom dostępu do ich wirtualnego świata, kiedy tylko i ilekroć będą mieli na to ochotę. Bez konieczności korzystania z zewnętrznego systemu pozycjonującego, HTC Vive Cosmos zapewnia maksymalną elastyczność w kwestii wykorzystania dostępnej przestrzeni - bez znaczenia czy użytkownik jest w domu, czy w drodze, a także czy dysponuje mocnym komputerem do gier.

“Z badań wynika, że ponad 85% osób rozważających podjęcie przygody z technologią VR uważa, że łatwość korzystania z systemu oraz prostota jego instalacji jest kluczowym czynnikiem decydującym o zakupie zestawu VR," zauważył Daniel O’Brien, GM, Americas, HTC Vive. “Wierzymy, że HTC Vive Cosmos uczyni wirtualną rzeczywistość bardziej przystępną i zachęci nie tylko entuzjastów rozwoju technologii VR, ale także osoby, które jeszcze nie zdecydowały się na zakup własnego sprzętu."

Prezentując Cosmos - zestaw przenośny, prosty w instalacji i intuicyjny w użyciu, HTC pragnie całkowicie odmienić sposób, w jaki użytkownicy zanurzają się w wirtualną rzeczywistość. HTC Vive Cosmos będzie pierwszym urządzeniem na którym zadebiutuje “Vive Reality System," zaprojektowany od podstaw system doświadczania wirtualnej rzeczywistości.

Wersja developerska HTC Vive Cosmos trafi do twórców oprogramowania już na początku 2019 roku. Więcej informacji na temat ceny I dostępności już niebawem.

Vive Reality System

Zespół Creative Labs firmy HTC zaprezentował także system Vive Reality, opracowany od podstaw, całkowicie nowy sposób na doświadczanie wirtualnego świata - od momentu założenia gogli po sposób w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję z wirtualnymi treściami.

“Zawsze najważniejsze było dla nas tworzenie produktów i doświadczeń, które łączą świat rzeczywisty z tymi wirtualnymi w możliwie najbardziej naturalny sposób. Vive Reality System to wyprawa, zmierzająca do zaprojektowania od nowa podstaw działania systemu tak, aby spełnić ten nadrzędny cel." Powiedział Drew Bamford, VP, Creative Labs, HTC Vive. “Narzędzia i środowiska tworzące system Vive Reality mają na celu umożliwienie każdemu wykorzystanie otaczającej go przestrzeni do interakcji z technologią, bez względu na to w jaki wirtualny świat zamierzają się zanurzyć. Chcemy by VR nie przypominał już uruchamiania konkretnych aplikacji, a płynne przejście z jednego świata do drugiego."

System Vive Reality, obejmujący zarówno elementy operacyjne, jak i empiryczne, będzie mieć wpływ na całą rodzinę produktów HTC Vive. Zadebiutuje już w 2019 roku na platformie HTC Vive Cosmos. Elementem projektu jest także współpraca z firmą Mozilla, której owocem będzie pierwsza na świecie przeglądarka internetowa, stworzona na potrzeby środowiska HTC Vive.